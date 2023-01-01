Максим Артамонов В спецоперации погиб 19-летний военнослужащий из Пермского края В 2022 году он подписал контракт и отправился в зону боевых действий на Украину Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского муниципального округа

В ходе российской СВО погиб уроженец села Кува Пермского края Николай Мелехин, которого в мае 2022 года призвали на военную службу в Вооружённые силы РФ. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Николай родился 3 ноября 2003 года в Куве Кудымкарского района Пермской области. После окончания средней общеобразовательной школы переехал в Пермь, где работал в дорожной сфере.

В мае 2022 года его призвали на срочную службу в Вооружённые силы РФ, затем он решил перейти на службу по контракту, а в сентябре его отправили участвовать в специальной военной операции.

По данным властей, он погиб 11 августа этого года на территории ДНР. Его представили к Ордену мужества (посмертно).

Похороны Николая Мелехина состоятся в селе Кува 14 сентября.

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