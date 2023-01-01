В полиции рассказали о смертельном ДТП на трассе Пермь—Березники Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В краевом управлении МВД рассказали подробности смертельной аварии, которая случилась на трассе Пермь—Березники ночью 13 сентября.

По информации полицейских, по дороге в направлении Березников двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением женщины 1972 г.р. Предварительно установлено, что на 174 км трассы она потеряла контроль над управлением транспортным средством, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Ситрак». Это произошло в 00.13.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончалась на месте.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.