В полиции рассказали о смертельном ДТП на трассе Пермь—Березники
В краевом управлении МВД рассказали подробности смертельной аварии, которая случилась на трассе Пермь—Березники ночью 13 сентября.
По информации полицейских, по дороге в направлении Березников двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением женщины 1972 г.р. Предварительно установлено, что на 174 км трассы она потеряла контроль над управлением транспортным средством, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Ситрак». Это произошло в 00.13.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончалась на месте.
По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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