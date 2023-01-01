Пермский край и Камчатка будут сотрудничать по вопросам экологического туризма Поделиться Твитнуть

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Беланович со своим коллегой из Камчатского края Алексеем Кумарьковым заключил соглашение о сотрудничестве по вопросам экологического туризма. Подписание документа произошло на площадке Восточного экономического форума. Главная цель этого соглашения — сохранение биологического разнообразия и защита животного мира в этих регионах. Особое внимание будет уделено хищным птицам, а также восточно-сибирскому кречету. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам Дмитрия Белановича, соглашение предусматривает совместные проекты и программы по мониторингу птиц и их мест обитания, а также по сохранению редких видов. В рамках сотрудничества будут проводиться информационные кампании и образовательные мероприятия для привлечения внимания общественности.

Документ также ставит перед собой задачу создания правовой поддержки сохранения биоразнообразия и благоприятных условий для увеличения численности популяций редких и исчезающих видов животного мира.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере экологического туризма между Пермским краем и Министерством туризма Камчатского края. Главная цель соглашения — развитие экологического туризма и познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях обоих регионов.

Стороны планируют совместные проекты, которые будут способствовать развитию экологического туризма, охране окружающей среды и продвижению туристических ресурсов обоих регионов. Также будут разработаны меры содействия предпринимательской деятельности в сфере туризма с учётом требований законодательства.

Подписанные соглашения открывают новые перспективы в области природоохранной деятельности и экологического туризма на Камчатке и в Пермском крае. Сотрудничество между этими регионами и другими заинтересованными структурами позволит улучшить состояние природы, сохранить биологическое разнообразие и привлечь больше туристов в эти уникальные регионы России.

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