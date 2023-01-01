Алёна Бронникова В Музей пермских древностей принесли взрывоопасный снаряд Здание оцепила полиция Поделиться Твитнуть

Telegram-канал SHOT

Житель Перми в лесу нашёл артиллерийский снаряд длиной 48 см и отнёс его в Музей пермских древностей. Как сообщает telegram-канал SHOT, находку поместили на экспозицию, но изучив её внимательно, вызвали полицию.

Согласно опубликованной информации, 49-летний бизнес-консультант обнаружил снаряд в августе, во время сбора грибов. Он решил передать его в музей.

Сотрудники не сразу обнаружили, что экспонат может быть опасным. Через некоторое время после размещения на экспозиции его внимательно изучили. Снаряд был ржавым, 100 мм калибра, маркировка плохо просматривалась, а в головной части находился взрыватель.

В музей вызвали полицию, сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию учреждения. «Новый компаньон» запросил комментарий в МВД Перми. На момент публикации ответ не был получен.

По данным Properm.ru, снаряд забрали 12 сентября, он оказался непригодным. В Росгвардии изданию информацию о вызове подтвердили. Опасный экспонат вывезли для уничтожения.





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