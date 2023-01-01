Пермский край примет участие в сохранении редких животных Поделиться Твитнуть

Минприроды Пермского края и Союз зоопарков и аквариумов России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение о взаимодействии в сфере сохранения и обогащения биологического разнообразия, защиты редких и вымирающих видов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Стороны договорились участвовать в совместной разработке стратегий содержания редких видов животных для последующего их возвращения в природу. Также планируется проведение лекций, обучающих семинаров, обмен опытом в сфере обогащения биологического разнообразия и защиты вымирающих видов.

Ещё одно соглашение, касающееся взаимодействия в сфере сохранения и обогащения биологического разнообразия, а также защиты редких и вымирающих видов, было заключено между министерством природы Прикамья и Межрегиональной общественной организацией «Центр реабилитации тигров и других редких животных».

Стороны собираются обмениваться научно-технической информацией, проводить совместные семинары, конференции и курсы по повышению квалификации специалистов.

Соглашение призвано обеспечить взаимодействие в сфере развития экотуризма, а также разработку общих стратегий содержания охраняемых видов животных для последующего возвращения в природу.

Глава минприроды Пермского края Дмитрий Беланович отметил, что оба соглашения позволят участвовать в совместной разработке и внедрении инновационных подходов к сохранению и обогащению биоразнообразия, а также усилить работу по защите вымирающих и редких видов животных.

«Сотрудничество с организациями станет важным шагом в деле сохранения природы», — отметил глава ведомства.

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