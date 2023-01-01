Пермская компания откроет в Добрянке производство стеклопластиковых деталей для автомобилей Набор сотрудников уже начался Поделиться Твитнуть

ООО «Уникомм» (Пермь), специализирующееся на изготовлении деталей из стеклопластика для автопромышленности, объявило о планах открыть филиал в Добрянке. Как сообщили в компании изданию «Зори Плюс», это связано с расширением заказов. Новое производство разместится в промзоне города, однако где именно, не уточняется.

Между тем, уже размещены объявления о наборе сотрудников из Добрянки и ближайших населённых пунктов. Предприятию требуются более 50 специалистов: формовщики, контуровщики, контролёры качества и т.д.

Начать работы на добрянском участке предприятие планирует «в ближайшие месяцы».

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