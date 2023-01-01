Максим Артамонов В Перми на мигранта завели уголовное дело при попытке дать взятку Он хотел получить медсправку и водительские права без экзаменов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю обратился мигрант с жалобой на мошенников, которые обещали ему за 35 500 руб. предоставить медицинскую справку и водительсткие права без сдачи экзаменов. Однако права он так и не получил, а в отношении него самого завели уголовное дело. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на следком по региону.

По словам мужчины, он перевёл за эти «услуги» 15 500 руб. через мобильное приложение. Посредник пообещал передать полученные деньги якобы сотруднику полиции. А ещё 20 тыс. руб. мигрант нужно было заплатить после того, как он получит на руки водительские права. Однако после первого перевода посредник пропал, а обманутый мужчина обратился в следственный комитет.

В итоге в отношении мигранта заведено уголовное дело по статье о покушение на дачу взятки через посредника в значительном размере.

Преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, так как посредник не имел намерений передавать кому-либо полученные деньги, отметили в пресс-службе ведомства.

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