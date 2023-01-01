Максим Артамонов В Оханске суд взыскал с муниципального учреждения компенсацию за тяжкий вред здоровью ребёнка Мальчик получил трамву во время соревнований на велосипедах Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Оханского района провела проверку по факту травмирования ребёнка на поднадзорной территории и взыскала с муниципального предприятия компенсацию в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как выяснилось, летом 2022 года подросток находился на летней дворовой площадке при муниципальном учреждении во время соревнований на велосипедах и получил травму. Повреждения медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Во время проверки надзорный орган установил, что организатором мероприятия было муниципальное учреждение, которое не обеспечило безопасность несовершеннолетних участников. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд и потребовал взыскать компенсацию за причинённый вред здоровью ребёнка.

Нытвенский районный суд (постоянное судебное присутствие в Оханске) признал требования прокуратуры законными и обоснованными, взыскав с ответчика в пользу ребёнка 100 тыс. руб. Решение суда вступило в законную силу.

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