Максим Артамонов
В Оханске суд взыскал с муниципального учреждения компенсацию за тяжкий вред здоровью ребёнка
Мальчик получил трамву во время соревнований на велосипедах
Прокуратура Оханского района провела проверку по факту травмирования ребёнка на поднадзорной территории и взыскала с муниципального предприятия компенсацию в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Как выяснилось, летом 2022 года подросток находился на летней дворовой площадке при муниципальном учреждении во время соревнований на велосипедах и получил травму. Повреждения медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Во время проверки надзорный орган установил, что организатором мероприятия было муниципальное учреждение, которое не обеспечило безопасность несовершеннолетних участников. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд и потребовал взыскать компенсацию за причинённый вред здоровью ребёнка.
Нытвенский районный суд (постоянное судебное присутствие в Оханске) признал требования прокуратуры законными и обоснованными, взыскав с ответчика в пользу ребёнка 100 тыс. руб. Решение суда вступило в законную силу.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.