Максим Артамонов В Пермском крае пользователи соцсетей обсуждают введение «тихого часа» в многоквартирных домах В ходе опроса 68% пермяков поддержали эту идею Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство территориальной безопасности Пермского края подвело итоги опроса о необходимости введения в нашем регионе запрета на проведение в жилых домах шумных работ с 13 до 15 часов дня. Опрос проводился на официальной странице ведомства ВКонтакте. Большинство пользователей поддержало введение такой меры.

В опросе приняли участие 1810 пользователей ВКонтакте. Их них 1237 чел. выразили поддержку инициативе, а 573 чел. были против.

Состав голосовавших распределился следующим образом: 568 мужчин и 1242 женщины. При этом за введение запрета проголосовал 341 мужчина, а 227 мужчин против. Среди женщин 896 чел. поддержали инициативу, а 346 — нет.

Таким образом, идея введения «тихого часа» в дневное время была поддержана 68% опрошенных.

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