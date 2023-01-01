Алёна Бронникова В августе потребительские цены в Прикамье выросли на 0,3% Стоимость услуг снизилась на 0,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

В августе в Пермском крае индекс потребительских цен сложился на уровне 100,3%. Об этом сообщает Пермьстат. При этом стоимость всех видов товаров увеличилась на 0,67%, а стоимость услуг снизилась на 0,63%.

В продовольственном секторе потребительского рынка рост цен составил 0,1%. Динамика на различные виды и группы товаров была различной. Сильнее всего с июля выросли цены на сосиски и сардельки — 13,6%, свинину бескостную — 9,4% и окорочка куриные — 6,2%. В целом мясо и птица подорожали на 5,4%. Также подорожали рыба лососевых пород (на 5,4%), карамель (на 4,1%), кальмары мороженые (на 3%), соки фруктовые (на 2,9%). Мороженые ягоды, бананы, лимоны и апельсины стали дороже на 2,8-27,5%.

В то же время в связи с сезонностью снизились цены на большую часть плодоовощной продукции. Цены на орехи, сухофрукты и некоторые свежие фрукты уменьшились на 0,5-15%. В диапазоне от 0,1 до 5,1% подешевела мука, кофе, молоко, мясо индейки, макароны, гречневая крупа и др.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в среднем за месяц был зафиксирован на уровне 101,2%. Рост стоимости фотоаппаратов составил 5,7%, часов — 5,6%, ювелирных изделий — 2,7%. Подорожали некоторые виды мебели, легковые автомобили, моторное топливо, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и все виды строительных материалов, за исключением досок обрезных и рубероида.

В августе было зафиксировано снижение стоимости услуг на 0,6%. В основном на этот показатель повлияло снижение стоимости авиаперелётов на 23,9%, тарифов на проезд в поездах дальнего следования — на 16,7%, экскурсионных услуг — на 9,2% и услуг зарубежного туризма — на 4,1%.

При этом наблюдается удорожание отдельных видов услуг: такси (на 9,4%), банков (на 7,6%), доступ к интернету (на 2,3%), профессиональное обучение (на 2%). Также заметно выросла стоимость бытовых услуг, таких как установка пластиковых окон, постановка набоек, изготовление фотографий для документов и стирка.





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