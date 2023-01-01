Максим Артамонов В ГУФСИН по Пермскому краю прокомментировали смерть 43-летней осуждённой Женщина умерла при колонии-поселении №26 в Кизеле Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю рассказали о гибели 43-летней женщины, которая отбывала наказание в виде принудительных работ под Кизелом. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ведомство.

Осуждённая скоропостижно скончалась 6 сентября в больнице Губахи. До смерти хирург направил женщину на лазерную операцию из-за варикоза, однако, как утверждают близкие погибшей, руководители исправительного центра не разрешили ей выехать в Пермь на лечение. По словам близкой подруги осуждённой, женщине нужна была операция.

В ГУФСИН пояснили, что осуждённая находилась на изолированном участке, функционирующем как исправительный центр при колонии-поселении № 26, а 6 сентября почувствовала себя плохо. После этого сотрудники учреждения вызвали бригаду скорой помощи, и женщину госпитализировали в городскую больницу Губахи.

В пресс-службе также сказали, что женщина страдала хроническими заболеваниями и не один раз обращалась за медпомощью «к гражданским врачам городской системы здравоохранения», когда находилась в колонии-поселении.

«По всем заявлениям осужденной на посещения врачей-специалистов от администрации исправительного центра были даны разрешения. Последнее обращение в лечебное учреждение было 6 сентября. По закону медпомощь осужденным к принудительным работам оказывают лечебные учреждения гражданской системы здравоохранения по месту расположения исправительных центров», – сообщили в ГУФСИН по Пермскому краю.

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