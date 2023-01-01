Алёна Бронникова Прикамье и Республика Коми подписали соглашение о совместном контроле лесопожарной ситуации Это позволит усилить меры предотвращения пожаров Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Главы минприроды в Пермском крае Дмитрий Беланович и в Республике Коми Екатерина Киселевич 12 сентября подписали соглашение о взаимодействии регионов для обмена информацией по лесопожарной обстановке на общей границе. Договорённость была заключена на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-23) в присутствии губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и первого заместителя председателя Правительства Коми Эльмиры Ахмеевой, сообщают краевые власти.

Согласно документу власти регионов обязуются оперативно передавать информацию о пожарах, обнаруженных при осуществлении наземного и авиационного патрулирования приграничных районов. Как уточняет пресс-служба ведомства, это позволит более эффективно реагировать и предотвращать распространение пожаров в лесах.

Кроме того, регионы получат доступ к системам видеомониторинга лесных пожаров друг друга. В Пермском крае это «Лесохранитель», а в Республике Коми — ИАС «Лесные пожары в РК».

Дмитрий Беланович обратил внимание, что благодаря сотрудничеству регионы смогут своевременно выявлять и ликвидировать пожары на совместной границе. А также обмениваться опытом и координировать действия во время тушения возгораний.

«За лесопожарной обстановкой на территории Республики Коми следят 27 умных камер, на территории нашего региона — 55. Это соглашение является важным шагом в повышении эффективности противопожарного контроля на границе. Оно демонстрирует готовность властей обоих регионов работать вместе для обеспечения безопасности и сохранения природных ресурсов лесистых территорий», — сообщил он.





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