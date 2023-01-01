Алёна Бронникова Расчёты бизнеса в китайских юанях выросли в 2023 году в несколько раз В целом платежи в национальных валютах зарубежных стран выросли на 30% Поделиться Твитнуть

С января по июль 2023 года объём трансграничных расчётов бизнеса в китайских юанях вырос в несколько раз. По данным пресс-службы ВТБ, валютные платежи клиентов малого и среднего бизнеса показали шестикратный рост по сравнению с АППГ.

«Объём платежей участников ВЭД продолжает рост, начиная с прошлого года. Это связано с активизацией внешнеэкономической деятельности бизнеса на новых рынках, с расширением перечня доступных национальных валют в обращении и с развитием системы международных расчётов», — сообщил вице-президент организации Руслан Ерёменко.

За семь месяцев объём трансграничных расчётов МСП вырос на 30%. В структуре платежей лидирует российский рубль, на его долю приходится 80%. Доля китайской валюты в общем объёме расчётов выросла с 4 до 18%, в валютных платежах он занимает 85%. Кроме того, в ВТБ отмечают, что портфель депозитов с начала года вырос в три раза и составил 1,5 млрд юаней.

В валютах стран СНГ оборот вырос в 5,7 раза. Лидерами оказались казахстанский тенге с долей более 50%, армянский драм — 20% и белорусский рубль — 15%. Во втором квартале 2023 года количество операций в индийской рупии увеличилось в шесть раз по сравнению с первым кварталом. Также расчеты в дирхамах ОАЭ и вьетнамских донгах выросли более чем в два раза.

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