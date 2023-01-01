Максим Артамонов В Перми 12 сентября простятся с один из старейших медиков скорой помощи Татьяной Задорожной Она проработала 34 года Поделиться Твитнуть

Сегодня, 12 сентября, в Перми состоится прощание с Татьяной Задорожой, одним из старейших сотрудников Пермской станции скорой медицинской помощи. Она скончалась 9 сентября в возрасте 67 лет. Об этом сообщили её коллеги на официальной странице Пермской станции скорой медицинской помощи в соцсети ВКонтакте.

Татьяна Задорожная родилась в 1956 году. На станции скорой помощи Перми она проработала с 1988 по май 2022 года. В разное время была врачом общепрофильной выездной бригады СМП, заведующей Мотовилихинской подстанцией, старшим врачом станции скорой медицинской помощи.

«Она была замечательным руководителем, обладала большим объёмом знаний и практических навыков по диагностике и оказанию медицинской помощи при неотложных состояниях. Для многих начинающих специалистов она стала наставником, помогла «войти» в профессию. К работе относилась добросовестно и с большой ответственностью, была прекрасным организатором», — отмечают её коллеги.

В 2020 году её удостоили высокой награды — нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Она была специалистом высшей квалификационной категории по специальности «скорая медицинская помощь».

Прощание с Татьяной Задорожной состоится 12 сентября в 13:20 в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного (ул. Старцева, 140А).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.