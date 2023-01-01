Максим Артамонов В Пермь запустят дополнительные авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга Это случится в дни форума «Россия — спортивная держава» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В преддверии ХI Международного форума «Россия — спортивная держава», запланированного с 19 по 22 октября этого года в Перми, авиаперевозчики введут дополнительные авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в краевую столицу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, компании «Аэрофлот», «Победа» и S7 Airlines готовы в дни форума ежедневно выполнять по 10 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Пермь и обратно.

Всего на сегодняшний день открыты 20 внутренних и шесть международных направлений.

XI международный форум «Россия — спортивная держава» — флагманское событие празднования 300-летия Перми и 100-летия Министерства спорта РФ. Указ о его проведении в Пермском крае был подписан президентом России Владимиром Путиным. Форум будет проходить с 19 по 22 октября в Перми. Ожидается, что его участниками станут более 5 тыс. гостей и спортсменов практически из всех регионов России. На форум приглашены также команды из Беларуси, Бразилии, Испании, Сербии, Индии, Китая и других стран.

В дни форума в столице Прикамья пройдут пять крупных спортивных мероприятий, в том числе четыре — международных. Одним из них станет турнир по профессиональному боксу, где встретятся олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев и венесуэлец Эндер Луцес.

А 20 и 21 октября состоится второй отборочный этап чемпионата «Битва роботов». На эспланаде и набережной в эти дни запланированы массовые спортивные мероприятия.

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