Специалисты из Китая произвели в ПЦБК шеф-монтаж нового оборудования Новый напорный ящик бумагоделательной машины БДМ-2 повысит качество выпускаемой продукции Поделиться Твитнуть

ПЦБК

В Пермской ЦБК в начале сентября прошли работы по установке нового напорного ящика бумагоделательной машины БДМ-2 в рамках инвестпроекта «Сила бумаги 2.0». Оборудование поставлено машиностроительной компанией "Дачжи" (Dazhi) из Китая.

Для установки и запуска нового агрегата в Пермь приехали представители китайских компаний. Специалисты "Дачжи" выполнили работы совместно с персоналом ПЦБК и осуществили шеф-монтаж, организовав полный информационный и технический контроль.

Напорный ящик является основным узлом машины, который служит для равномерной подачи бумажной массы по всей ширине сетки бумагоделательной машины. Качество конечного продукта зависит от того, как она сформируется и выйдет на формующий стол. Предыдущий узел работал на скорости 610 метров бумаги в минуту, а новый увеличит скорость до 800 метров в минуту. Кроме того, система автоматического разбавления позволяет отслеживать процесс так, чтобы профиль бумажного полотна был однородным во всех направлениях. При отклонениях система автоматически вносит корректировки.

Модернизация оборудования расширит также ассортимент производства. Благодаря новому напорному ящику появится возможность изготовления низкограммажных видов бумаг, ставших тенденцией на рынке тарных картонов. Сейчас предприятие сможет производить бумагу плотностью 70-200 г на кв. м, тогда как раньше бумага выпускалась от 100 до 160 г на кв. м. На БДМ-2 также внедрили изменения в системе короткой циркуляции и на формующей части. Теперь вместо бассейна избыточной воды применяется современное решение — гидромикс.

«Мы регулярно получаем предложения поставщиков иностранного оборудования. Это открывает нам новые возможности для продолжения модернизационных процессов», - отметил генеральный директор ПЦБК Юрий Марков.

Новый напорный ящик компании "Дачжи" пермское предприятие приобрело в ходе сотрудничества с технологической компанией "Юнь Чоу АРВМ", с которой подписало в 2021 году дистрибьюторское соглашение на поставку ролевой продукции. На данный момент по договору ПЦБК отправила в Китай несколько железнодорожных составов тарного картона.

«Мы сотрудничаем с ПЦБК уже несколько лет, в стадии реализации много совместных проектов. Надеемся, что в будущем наше взаимодействие продолжится», — сообщил начальник экспортного отдела № 1 технологической компании «Юнь Чоу» Ду Вэй.

ПЦБК — предприятие замкнутого производственного цикла от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции (гофроупаковки). Входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. По итогам 2022 года объём уплаченных налогов составил 2,8 млрд руб., а объём выручки — 17,9 млрд руб. Численность сотрудников предприятия — 2,6 тыс. чел.





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