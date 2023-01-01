Максим Артамонов В Перми могут ускорить подготовку к проектированию автодорог Соответствующий законопроект поступил в краевой парламент Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Пермского края поступил проект изменений в закон о градостроительной деятельности, который призван более оперативно развивать транспортную инфраструктуру в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

В частности, предлагается не учитывать незначительные объекты улично-дорожной сети при планировании строительства и реконструкции автодорог на территории Пермского городского округа. Если депутаты примут этот законопроект, то в Генлане Перми будут отображаться только магистральные дороги и улицы общегородского и районного значения.

Инициаторы законопроекта считают, что это позволит ускорить внесение изменений в генплан. Сейчас это время с учётом всех согласований составляет 4-6 месяцев.

Проект изменений депутаты рассмотрят на заседании в сентябре в двух чтениях.

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