Максим Артамонов В Перми подросток попытался угнать автобус, но врезался в бордюр Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Орджоникидзевском районе Перми 15-летний студент попытался угнать автобус, чтобы прокатить на нём своих друзей, однако застрял на первом повороте, врезавшись в бордюр. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл ночью на ул. Лякишева. Подросток случайно обратил внимание на припаркованный автобус «Хёндай» и предложил друзьям посидеть внутри. Двери в автомобиле были не заперты, а в замке зажигания водитель оставил ключи.

Компания подростков забралась в автобус. Один из подростков предложил приятелям покататься, он тронулся с места, но наехал на бордюр. Подростки покинули авто и пытались скрыться, но их задержал наряд Росгвардии, патрулировавший микрорайон.

Сейчас полиция возбудила в отношении подростка уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

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