Число пленённых в зоне СВО жителей Прикамья выросло до восьми человек
Количество пропавших без вести увеличилось до 39
Количество пленных и пропавших без вести в зоне СВО жителей Пермского края выросло. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на данные уполномоченного по правам человека в Прикамье Игоря Сапко.
Так, если на 1 августа, по данным омбудсмена, в украинском плену находились семь военнослужащих из края, и ещё 29 человек считались пропавшими без вести, то на сегодня есть информация о восьми пленных и 39 прикамцах, о судьбе которых пока ничего неизвестно.
При этом Сапко отмечает, что аппарат уполномоченного по правам человека располагает только сведениями, которые поступили от родственников военнослужащих.
По словам омбудсмена, переговоры с украинской стороной по вопросу обмена пленными продолжаются.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.