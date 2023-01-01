Число пленённых в зоне СВО жителей Прикамья выросло до восьми человек Количество пропавших без вести увеличилось до 39 Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Количество пленных и пропавших без вести в зоне СВО жителей Пермского края выросло. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на данные уполномоченного по правам человека в Прикамье Игоря Сапко.

Так, если на 1 августа, по данным омбудсмена, в украинском плену находились семь военнослужащих из края, и ещё 29 человек считались пропавшими без вести, то на сегодня есть информация о восьми пленных и 39 прикамцах, о судьбе которых пока ничего неизвестно.

При этом Сапко отмечает, что аппарат уполномоченного по правам человека располагает только сведениями, которые поступили от родственников военнослужащих.

По словам омбудсмена, переговоры с украинской стороной по вопросу обмена пленными продолжаются.





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