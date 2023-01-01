В сентябре из Перми в Адлер отправится четыре дополнительных поезда Составы сформированы для удовлетворения повышенного спроса на поездки к морю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в направлении Черноморского побережья в сентябре на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда: № 353/354 Пермь—Адлер, № 290/289 Екатеринбург—Анапа, № 522/521 Приобье—Новороссийск, № 523/524 Екатеринбург—Имеретинский Курорт и № 525/526 Екатеринбург—Новороссийск. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Из Перми дополнительные составы в Адлер будут оправляться 13, 20, 24 и 28 сентября, а из Адлера в Пермь 8, 16, 23, 27 сентября и 1 октября.

Отмечается, что всего в сентябре холдингом «РЖД» назначено свыше 1 тыс. дополнительных поездов, более 600 из которых будут курсировать на курорты Черноморского побережья.

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