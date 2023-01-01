В конце сентября в Перми начнётся продажа внедорожников Tank Шоурум бренда будет находиться в салоне на шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Автохолдинг «Восток Моторс» объявил о планах запустить в конце сентября дилерский центр Tank в Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Tank — новый бренд внедорожников премиум-сегмента китайской автомобилестроительной компании Great Wall Motors (GWM), известной по маркам Great Wall и Haval. О том, что GWM собирается вывести бренд на российский рынок, стало известно год назад. Пермь вошла в число 14 городов, где компания решила разместить свои дилерские центры в РФ. В апреле 2023 года дилером Tank в Перми стала компания «Восток Моторс».

Известно, что шоурум бренда будет находиться в салоне «Восток Моторс» по шоссе Космонавтов, 328/1, где компания уже продает машины марки Chery. В ближайшие две недели ожидается поставка в Пермь первых автомобилей Tank.





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