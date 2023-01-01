38% жителей Перми назвали свой город дорогим Это на 3 п.п. больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рейтинге самых дорогих мегаполисов России Пермь заняла 12 место из 16-ти. Об этом сообщает SuperJob.

Дорогим свой город назвали 38% пермяков — это на 3% больше, чем год назад. По мнению горожан, дороже всего им обходятся продукты питания, жильё, бензин, проезд в общественном транспорте и жилищно-коммунальные услуги. При этом цены на продукты раздражают пермяков больше всего.

На первом месте в рейтинге — Москва: 53% жителей назвали столицу дорогим городом. О больших ценах в Ростове-на-Дону рассказал каждый второй. Краснодар и Уфу оценили как дорогой город по 49% их экономически активного населения.

При этом Екатеринбург назвали дорогим только 36% местных жителей, а Челябинск — каждый четвёртый респондент.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.