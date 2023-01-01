Мигрантам в Прикамье поможет социализироваться Духовное управление мусульман Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Духовное управление мусульман в Пермском крае будет помогать социализироваться мигрантам. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтербеза.

Договорённость об этом достигнута на встрече муфтия Пермского края Анвара хазрат Аблаева с и.о. министра территориальной безопасности Прикамья Альбертом Мардановым. Беседа состоялась в Многофункциональном миграционном центре, который оказывает помощь мигрантам в получении комплекса необходимых услуг для трудоустройства. При этом основная часть обратившихся в центр иностранных граждан – мусульмане.

Как именно Духовное управление будет привлекаться к участию в социальной адаптации мигрантов, не раскрывается.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.