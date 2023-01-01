По северу Пермского края ночью и утром 11 сентября ожидается туман Поделиться Твитнуть

По данным регионального управления МЧС, 11 сентября в Пермском крае по северу в отдельных районах ожидается такое неблагоприятное метеорологическое явление, как туман.

В связи с этим водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

В ведомстве попросили жителей края рассказать родным и близким о прогнозируемых погодных явлениях, а также о соблюдении правил безопасного поведения и требований пожарной безопасности.

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