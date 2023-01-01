С 11 сентября в Перми изменится расписание двух автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

С понедельника, 11 сентября, в Перми изменится расписание двух автобусных маршрутов — №13 и №69К. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на городской департамент транспорта.

На 13-м маршруте вводится дополнительный остановочный пункт «Улица Милиционера Власова» (по ул. Мира) в сторону центра города. а на маршруте №69К расписание движения автобусов корректируется для удобства учащихся. График будет синхронизирован с началом и окончанием занятий.

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