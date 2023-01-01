Рейсы из Перми в Ташкент может открыть компания-лоукостер Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Право на организацию перелётов из Перми в Ташкент переданы от перевозчика «ИрАро» авиакомпании «Азимут». Решение о внесении изменений в ранее выданные допуски 7 сентября приняла Росавиация.

В документе сказано, что «Азимуту» выдан временный допуск на организацию полётов с частотой до 7 раз в неделю.

Добавим, что пока в расписании пермского аэропорта рейсов в столицу Узбекистана нет.

ИрАэро» — российская авиакомпания, базируется в международном аэропорту города Иркутска. Узловые аэропорты находятся в Иркутске, Москве и Магадане. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.

«Азимут» — российская авиакомпания, базирующаяся в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Компания преимущественно осуществляет перевозки по регионам России и в страны ближнего зарубежья. Считается лоукостером, одной из трёх действующих в России бюджетных авиакомпаний наряду с «Победой» и «Smartavia».

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