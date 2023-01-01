К полудню явка избирателей на выборах в Пермском крае достигла почти 13% Проголосовали более 32 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На выборах в Пермском крае по состоянию на 12 часов 10 сентября явка избирателей составила 12,89%, проголосовали 32309 человек. Как отметили в крайизбиркоме, при этом данные ДЭГ не учитывались.

Явка на выборах думы Оханского городского округа составила 22,51%. думы Кизеловского ГО — 16,97%, думы Чайковского ГО — 15,93%, думы Горнозаводского ГО — 14,13%, думы Краснокамского ГО — 10,7%.

Явка на довыборах депутата Законодательного собрания Пермского края по округу №17 явка составила 11,03%, а на довыборах депутата Пермской гордумы по округу №5 —7,66%.

Все 215 избирательных участков, задействованных в выборах, будут открыты до 20:00. Также до 20:00 продолжится ДЭГ.





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