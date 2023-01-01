В Перми объявлены поиски пропавшего четыре дня назад 35-летнего мужчины Он ушёл с работы 6 сентября, но домой не вернулся Поделиться Твитнуть

фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Перми 6 сентября пропал без вести 35-летний Алексей Хохряков. Известно, что в этот день он вышел с работы на ул. Барамзиной в Дзержинском районе, но домой не вернулся. ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» просит оказать посильную помощь в розыске мужчины.

Приметы Алексея: рост 178 см, худощавого телосложения, чёрные волосы, карие глаза, носит усы и бороду, на правой ладони шрам у мизинца. Пропавший был одет в чёрную футболку, синюю куртку-ветровку с белыми лампасами на рукавах, в серые широкие спортивные штаны, серо-чёрные кроссовки.

Если вам что-либо известно об Алексее Хохрякове, просьба сообщить по телефонам: 102 или 204-49-04.

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