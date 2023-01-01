На стройплощадке ЖК «Цветы Прикамья» в Перми вспыхнул пожар Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В воскресенье,10 сентября, в 12 час. в МЧС поступило сообщение о возгорании строительного вагончика на ул. Байкальской в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место выехали 8 пожарных и две единицы техники. Площадь возгорания составила 12 кв. м. Причины не сообщаются. Ликвидировать ЧП удалось в 12:09. Погибших и травмированных нет.

Местные жители сообщили «Новому компаньону», что огонь вспыхнул на стройплощадке ЖК «Цветы Прикамья» по ул. Байкальской, 29 вблизи пока незаселённой многоэтажки.

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