Губернатор Пермского края окрестил сына в старейшем каменном храме Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В субботу, 9 сентября, в ​церкви Иоанна Богослова в Чердыни состоялось крещение сына губернатора Пермского края Дмитрий Махонина. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«В 1991 году в церкви крестили меня, сегодня здесь крестил своего сына», — написал Махонин и разместил фотографии с обряда таинства.

Он также напомнил, что церковь Иона Богослова — старейшее сохранившееся здание Чердыни и первый каменный храм в Прикамье. Именно там находится икона, запечатлевшая принятие христианства Великой Пермью.

Церковь была построена в начале 18 века и является духовным центром Чердынского Иоанно-Богословского монастыря, который был первой православной обителью в Перми Великой, он был основан в 15 веке.

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