В детском саду Перми ребёнок получил серьёзную травму С учреждения взыскано 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратурой Дзержинского района Перми было проверено обращение матери девочки о нарушении её прав при оказании образовательных услуг. Заявительница рассказала, что её ребёнок получил серьезную травму, находясь в детском саду «Мишутка».

Факты, изложенные в заявлении, подтвердились. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, несчастный случай произошел «по причине ненадлежащего исполнения должностных обязанностей воспитателем группы, которую посещал ребёнок. Работником детского сада не был обеспечен должный уровень контроля за воспитанниками».

Прокурор направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребёнка.

Дзержинский районный суд исковые требования прокуратуры удовлетворил и взыскал с ответчика 200 тыс. рублей.

Решение уже вступило в законную силу.

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