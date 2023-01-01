«Кама» уступила «Тюмени» на Кубке страны В Тюмени продолжаются игры предварительного этапа Кубка России Поделиться Твитнуть

Пермская «Кама» во втором поединке турнира встретилась с хозяином площадки, опытным клубом «Тюмень».

Первый сет за собой оставил ВК «Тюмень» — 25:23, второй забрали пермяки — 21:25. В третьем и четвёртом победа досталась сибирякам. Итоговый счёт встречи — 3:1.

Напомним, накануне подопечные Владимира Викулова обыграли «ИЖГТУ-Динамо» из Удмуртии.

Сегодня, 10 сентября, ВК «Кама» сыграет с командой «Тархан» из Стерлитамака.

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