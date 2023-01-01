Андрей Стрельцов «Парма» обыграла БК МИНСК Поделиться Твитнуть

Предсезонный баскетбольный турнир Кубок Александра Хайретдинова финишировал в Нижнем Новгороде. «Парма» в поединке за третье место встретилась с БК Минск. Итог поединка — 87:73 в пользу пермской команды.

Самыми результативными в составе пермской команды стали Си Джей Брайс, набравший 30 очков, и Станислав Ильницкий, в активе которого 15 очков. Напомним, днём ранее подопечные Евгения Пашутина уступили три очка казанскому УНИКСу.

Теперь с 14 по 16 сентября «ПАРМА» примет участие в Kuban Cup. В турнире также сыграют БК «Самара», БК «Руна» и, конечно же, ПБК «Локомотив-Кубань».

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