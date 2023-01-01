Андрей Стрельцов «Амкар» проиграл «Новосибирску» в Перми В новом сезоне пермский футбольный клуб пока не может одержать победу на своём поле Поделиться Твитнуть

Скриншот видео матча "Амкар" - "Новосибирск"

В девятом туре чемпионата среди команд группы «Серебро» во Второй лиге «Амкар» с минимальным счётом уступил «Новосибирску». Всё решил гол забитый гостями на 25-й минуте встречи.

После этого матча подопечные Ивана Черенчикова по-прежнему занимает 4-е место с 13 очками в турнирной таблице, а «Новосибирск» лидирует в турнире с 23 очками.

В следующем 10-м туре, который пройдёт 17 сентября, «Амкар» сыграет дома с московским «Чертаново».

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