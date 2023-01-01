Андрей Стрельцов «Звезда 2005» сыграла вничью с питерским «Зенитом» Пермский женский футбольный клуб сохранил за собой пятое место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Скриншот видео матча «Звезды-2005» и «Зенита»

В пятницу, 8 сентября, в Перми прошёл матч 20-го тура женской Суперлиги, в котором встречались пермская «Звезда-2005» и санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Елены Сусловой дали бой одному из лидеров отечественного чемпионата. Итоговый результат поединка — 1:1.

На 30-й минуте счёт открыла полузащитница «Зенита» Мари-Энн Эзенагу. На 62-й минуте ответный мяч хозяек забила нападающая София Шишкина.

Сейчас «Звезда-2005» находится на пятой строчке в турнирные таблицы. Пермская команда набрала 32 очка.

Следующий тур Суперлиги «Звезда-2005» проведёт в Самаре, где 30 сентября сыграет с местными «Крыльями Советов».

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