Максим Артамонов На капремонт больницы в Кизеле власти выделят более 185 млн рублей Работы начнутся в ноябре этого года Поделиться Твитнуть

Фото с портала «Новый бизнес»

Объявлены торги на проведение капремонта городской больницы в Кизеле (ул. Борчанинова, 1). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 185 млн 114 тыс. руб.

Согласно техзаданию, подрядчик должен установить в здании новые перегородки, отремонтировать полы, стены и потолки, заменить двери, окна, фасады, а также установить инженерные системы и сигнализацию.

Начало ремонта, согласно контракту, запланировано с 11 ноября этого года, а закончиться работы должны 29 мая 2025 года, но не позднее 576 дней с даты заключения контракта.

В ходе ремонта больница не будет закрываться, она продолжит работу. Подрядчику поручено выполнить капремонт, не создавая препятствия для функционирования медучреждения.

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