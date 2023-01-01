Максим Артамонов ГУФСИН откроет исправительный центр для заключённых в Краснокамске Жители выступили против и начали сбор подписей Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В Краснокамске может появиться исправительный центр для заключённых. Причём открыть его планируют в спальном районе города. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на жителей домов, рядом с которыми появится учреждение.

Они рассказали, что не довольны этими планами, потому что опасаются за свою безопасность и безопасность своих детей. В связи с этим начат сбор подписей против открытия исправительного центра.

«Мы бы очень не хотели, чтобы такое здание находилось рядом с нами», — говорит одна из местных жительниц.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю пояснили, что совместно с АО «Пермтрансжелезобетон» ведомство прорабатывает вопрос создания исправительного центра на территории Краснокамска по ул. Чапаева, 69. Это здание было приобретено по согласованию с ГУФСИН.

«Лимит наполнения исправцентра составит 100 человек, которые будут трудоустроены в вышеуказанном предприятии. Открытие планируется в конце 2023 года», — отметили в ведомстве.

Доставлять осуждённых к месту работы и обратно будет предприятие «Пермтрансжелезобетон».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.