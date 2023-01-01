Андрей Стрельцов
«Молот» завершил выездную серию матчей поражением
В Кургане пермский хоккейный клуб уступил «Зауралью»
Две победы и два поражения — таков итог первой в этом чемпионате ВХЛ выездной серии игр «Молота». В пятницу подопечные Сергея Бердникова уступили ХК «Зауралье» со счётом 0:2.
Напомним, что первые две встречи «молотобойцы» выиграли по буллитам и в дополнительное время. В среду пермяки уступил ХК «Горняк УГМК».
После этих игр «Молот» в пятницу занимал 8 место в турнирной таблице.
Следующую игру пермская ледовая дружина проведёт на своем льду 12 сентября против красноярского «Сокола».
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