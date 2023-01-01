Андрей Стрельцов «Парма» на равных сыграла с чемпионом страны Пермские баскетбольный клуб уступил УНИКСу всего три очках Поделиться Твитнуть

В Нижнем Новгороде стартовал предсезонный турнир Кубок Александра Хайретдинова. Первый полуфинальный матч между «Пармой» и казанским БК УНИКС закончился со счётом 77:80. Весь матч шла равная борьба. счёт в четвертях: 17:23, 24:19, 21:23, 15:15. Самыми результативными стали Си Джей Брайс и Айзея Риз, набравшие соответственно 25 и 24 очка.

Завтра подопечные ​ Евгения Пашутина встретятся в матче за третье место с победителем пары «Пари НН» — «Минск».

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