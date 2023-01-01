Алёна Бронникова Суд признал недействительными нормативы потребления теплоэнергии для некоторых категорий МКД Принятие новых может привести к увеличению платы за услугу Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермский краевой суд удовлетворил иск прокуратуры к региональному министерству тарифного регулирования и энергетики. Надзорный орган потребовал признать недействительными нормативы потребления тепла для нескольких категорий многоквартирных домов (МКД), утверждённых властями в 2019 году, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно действующему закону, нормативы устанавливаются по аналоговому и расчётному методам. При использовании первого расчёт происходит на основе данных общедомовых приборов учёта. По мнению прокуратуры, нормативы рассчитывались на основании основе предоставленных муниципалитетами данных, которые предоставили муниципалитеты. А в ряде районов снятие информации с приборов учёта не производилось, что привело к неверным расчётам.

При определении нормативов потребления теплоэнергии используется формула, одними из показателей которой являются среднесуточная температура наружного воздуха и общая площадь отапливаемых жилых помещений. Сведения о температуре предоставляются гидрометеорологической службой за пять предыдущих отопительных сезонов или используются данные ближайшего населённого пункта. Как считает прокуратура, в некоторых случаях Минтарифов использовало не официально предоставленную информацию, а данные из отчёта Пермского университета. Кроме того, у ведомства не было основания использования сведений о площади отапливаемых объектов, которые предоставляют муниципалитеты.

В Минтарифов заявили, что не согласны с требованиями прокуратуры и позицией суда, и намерено обжаловать его решение. Принятие новых нормативов, считают в ведомстве, приведёт к их значительному росту и увеличению платежей для более 50% жителей домов, в которых не установлены общедомовые приборы учёта.





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