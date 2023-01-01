Алёна Бронникова

На очистку территорий административных зданий Перми от снега власти потратят 12 млн рублей

Общая площадь уборки составит 17,4 тыс. кв. м

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Уборка снега

  Константин Долгановский

«Управление по эксплуатации административных зданий» Пермского края определило подрядчика по уборке снега территорий административных зданий на ближайший зимний период. По информации сайта госзакупок, стоимость работ обойдётся в 12 млн руб.

Победителем в проведённом конкурсе стало ООО «Автотехстрой». В данный момент контракт находится на стадии подписания поставщиком.

Согласно условиям техзадания, исполнитель обязуется проводить механизированную уборку и очистку территорий 14 зданий от снега, а также его погрузку и вывоз в специально отведённые места. На объект необходимо предоставить не менее дух единиц техники.

В список объектов вошли здания краевого Заксобрания, администрации губернатора, Минпромторга, Управления автомобильных дорог и транспорта, Минприроды, приёмной президента РФ, Минимущества, Музея истории Пермской полиции и др. Общая площадь территорий составляет почти 17,4 тыс. кв. м.

По итогам конкурса начальная цена не снизилась. Сроки исполнения контракта будут действовать с момента его подписания до 30 апреля 2024 года. Источником финансирования являются собственные доходы учреждения и субсидии на выполнение работ по содержанию имущества.

ООО «Автотехстрой» зарегистрировано в 2016 году Сергеем Казанцевым. Как сообщается на сайте checko.ru, основным видом деятельности являются «Работы строительные специализированные прочие, не включённые в другие группировки». Среднесписочная численность работников — один чел. В прошлом году выручка компании снизилась на 80% по сравнению с 2021 годом и составила 7,4 млн руб. Чистая прибыль снизилась на 82% до 213 тыс. руб.

Компания является участником госзакупок. Всего было подписано 72 контракта по 44-ФЗ на 96,4 млн руб. и один — по 223-ФЗ на 413,2 тыс. руб. Все договоры были заключены в основном на оказание услуг по уборке и вывозу снега, а также на ремонт и содержание дорог, тротуаров и искусственных инженерных сооружений.


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