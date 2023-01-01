Андрей Стрельцов Волейболисты пермский «Камы» начала игры на Кубок с победы Поделиться Твитнуть

ВК «Кама»

В Тюмени стартовали игры предварительного этапа Кубка России по волейболу.​ «Кама» в своём стартовом матче обыграла клуб из Удмуртии «ИжГТУ-Динамо».

​Уступив в первом сете, пермяки затем трижды были сильнее соперников. Второй сет был самым упорным 25:23. ​ А затем ижевчане уже не смогли оказать серьезного сопротивления пермякам — 25:17 и 25:12. В итоге победа в первом официальном матче сезона со счётом 3:1.

9 сентября «Кама» сыграет с хозяевами площадки — ВК «Тюмень», а в воскресенье, 10 сентября, — с ВК «Тархан».

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