Алёна Бронникова В Перми 14 сентября почтят память погибших при крушении самолёта в 2008 году Церемония состоится на мемориальном комплексе в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В память погибших при крушении пассажирского лайнера «Боинг 737-505» в 2008 году в Перми состоится церемония «Час памяти». Об этом сообщается на сайте администрации города.

Мероприятие состоится 14 сентября на мемориальном комплексе, возведённом на месте крушения самолёта в Свердловском районе. Начало — в 12 часов.

«Участники церемонии почтят память погибших минутой молчания. Затем они соберутся вокруг памятной плиты с именами жертв крушения самолёта и запустят в небо 88 воздушных шаров. Желающие возложат цветы у часовни», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, 14 сентября 2008 года в 5 часов утра потерпел крушение пассажирский самолёт, выполнявший рейс 821 «Москва (Шереметьево) — Пермь (Большое Савино)». На борту находилось 88 человек. Из них: 82 пассажира, в том числе семь детей до 14-ти лет, и шесть членов экипажа. Погибли все.





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