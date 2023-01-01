Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Что можно посмотреть и где побывать 8-15 сентября Поделиться Твитнуть

На этой неделе откроются многочисленные выставки, пройдут концерты классической музыки и состоится премьера подросткового мюзикла. В Перми будет показан спектакль с участием Константина Хабенского, в «Губернии» пройдёт День открытых дверей, а в Лобаново всех желающих ждут на сельском престольном празднике. Главные события — в сфере кино: пройдут премьерный показ фильма Антона Богданова про неутомимого хулигана и фантазёра Ивана Семёнова, фестиваль искусства кино и музыки «Кинопозитив», а 15 сентября открывается Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана».

С 15 по 21 сентября в Перми в 23-й раз пройдёт Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (18+). Традиционно зрители увидят три конкурсные программы: международную, национальную и студенческую. Кроме того, в расписании фестиваля специальные события, а для представителей киноиндустрии — лекции и семинары.

В этом году в программу международного конкурса вошли 13 фильмов, снятых в 2022 и 2023 годах в Австрии, Иране, Италии, Китае, России, Румынии, США, Финляндии и ЮАР. Это истории о людях, которые отстаивают права женщин, попадают в любовные передряги, снимаются в фильмах для взрослых или занимаются привычной, но такой сложной работой: строят дома, лечат и спасают людей, достигают спортивных высот.

Фильм Ливии Анны Эмилии Бергер «Кого люблю» (16+) (Финляндия, Россия, 2023) расскажет о двух рабочих, которые приезжают в Финляндию за лёгкими деньгами, вот только попадают они не совсем удачно — на летнюю усадьбу эмигрантов 1918 года из Санкт-Петербурга, и теперь им предстоит проводить реставрацию под пристальным взглядом хозяйки имения.

Киноцентр «Премьер», 15 сентября, 13:00 и 16:00

В программу «Российская Флаэртиана» вошли 20 фильмов, в том числе фильм пермяка Алексея Романова о музыканте Клаусе Бургере «Live in Любимово» (12+), а студенческий конкурс представит 13 картин, в которых молодые авторы максимально близко подходят к своим героям, давая им голос и показывая реальность без купюр.

На церемонии открытия фестиваля будет показана лента «Таня. Лето. Зима» (16+) — документальная ода Александра Авилова, посвящённая жизни человека в единении с природой.

Органный концертный зал, 15 сентября в 19:00

В этом году фильмы «Флаэртианы» можно будет посмотреть не только в пермском кинозале, но и онлайн из любой точки мира. Фильмы онлайн-программы «Флаэртианы» — это портреты современных женщин, проживающих эмоции и потрясения через физический опыт: «Каскадёрки» (18+), «Лучадорас» (18+) и «После моста» (18+). Посмотреть картины можно будет с 16 до 20 сентября бесплатно на официальном сайте фестиваля https://www.flahertiana.ru/

В Перми пройдёт премьерный показ фильма Антона Богданова «Иван Семёнов: Большой поход» (6+). На этот раз юный искатель приключений отправится в большое путешествие по Пермскому краю в поисках настоящего Шамана... Фильм был полностью снят в Перми и Пермском крае: зрители увидят на экране Дом Мешкова, железнодорожный вокзал Пермь I, парк Горького, Кунгурскую ледяную пещеру, Каменный город, гору Крестовую и другие узнаваемые места региона. На премьере ожидается приветственное слово от создателей фильма, пресс-подход и автограф-сессия с Антоном Богдановым и актёрами фильма.

Кинотеатр «Синема Парк Семья», 9 сентября в 16:00

фото: пресс-служба кинотеатра Синема Парк

В программе VI Всероссийского фестиваля искусства кино и музыки «Кинопозитив» (16+) — кинопоказы фильмов и клипов, мастер-классы и творческие встречи с ведущими экспертами РФ, питчинг музыкальных киноидей, а также гала-концерт. Расписание событий в группе фестиваля ВКонтакте https://vk.com/kinonz

Культурное пространство «Часовой завод», 9 и 10 сентября

Театр-Театр приглашает на премьеру подросткового мюзикла «Как пережить лето» (12+). Это спектакль для подростков, их родителей и всех, кто когда-то проводил летние каникулы на даче, кто однажды влюблялся в первый раз в жизни, кто мечтал о великих свершениях в будущем и кто, оглядываясь назад, вспоминает фразу Стивена Кинга: «У меня никогда больше не было таких друзей, какие были в двенадцать лет». По словам Бориса Мильграма, художественного руководителя Театра-Театра, зрителей ждёт история о том, как тинейджер в переходном возрасте обретает себя: мучительно, через неизбежную потерю чего-то важного, но ещё и через сочинительство.

Театр «Сцена-Молот», 13, 14 и 15 сентября в 19:00

Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Ольга Литвинова выступят в Перми с проектом «Интуиция» (18+). Герои спектакля окажутся в пространстве, отдалённо напоминающем Чистилище Данте Алигьери. Решение о том, куда они попадут дальше, принимают два ангела. Зрители также могут повлиять на судьбу героев, отдав свой голос за того персонажа, который, по их мнению, заслуживает сожаления и ещё одного шанса прожить свой последний день.

Дворец культуры им. Солдатова, 9 сентября в 19:00

«Губерния» приглашает на День открытых дверей и открытие нового творческого сезона «300 поводов мечтать» (0+). Гостей ждут концерт-презентация с лучшими танцевальными, вокальными, цирковыми и театральными выступлениями коллективов, мастер-классы и интерактивные площадки. В этот день можно будет познакомиться со всеми коллективами, пообщаться с руководителями и записаться на новый учебный год.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 9 сентября в 14:00

В Пермской художественной галерее открывается выставка «Чугун. Уральская классика» (0+), которая познакомит посетителей с уникальной коллекцией каслинского художественного литья XIX-XX веков из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств. На выставке будет представлено более 250 художественных изделий из чугуна: скульптурные композиции, бюсты, барельефы, статуэтки, вазы и другие предметы прикладного искусства, выполненные на каслинском заводе в XIX-XX веках. Центром экспозиции станет подлинная отливка знаменитой скульптуры «Россия» 1896 года по модели художника Николая Лаверецкого, которая впервые более чем за 50 лет покинет стены ЕМИИ. Кроме того, экспозиция познакомит с инструментами и технологиями художественной обработки металла, а также историей и спецификой знаменитого каслинского литья через архивные документы и фотографии.

Пермская художественная галерея, с 15 сентября

«Триумф» продолжает проект Abendmusik («Вечерняя музыка») — цикл концертов духовной и светской музыки в особой атмосфере европейской церкви. На этот раз зрители услышат программу Ostinato (12+) Евгения Синицына (виола) и Олега Бойко (лютня). Прозвучит музыка Италии, Англии и Испании эпохи Ренессанса: произведения Диего Ортиса, Кристофера Симпсона, Николя Маттейса и других.

Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви, 9 сентября в 21:00

В программе Concerto Rachmaninoff (6+) в исполнении камерного оркестра «Орфей» — Концерт для фортепиано с оркестром Александра Скрябина и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова. Солист — заслуженный артист РФ Евгений Михайлов.

Частная филармония «Триумф», 10 сентября в 18:00

Меломанов ждёт и концерт камерной музыки Vivaldi (6+). В исполнении солистов Пермской оперы — Натальи Кирилловой (сопрано), Романа Ефимова (виолончель) и Елизаветы Бабченко (гобой) — прозвучат мотеты и инструментальные концерты Антонио Вивальди. Вместе с традиционными инструментами струнного оркестра зрители услышат теорбы, клавесин, орган-позитив. Дирижёр — Владимир Ткаченко.

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, 8 сентября в 19:00

Солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов Андрей Дубов приглашает на вечер фортепианной музыки. В программе «Русская сказка» (6+) — жемчужины музыкального наследия русских гениев: Мусоргского, Чайковского, Рахманинова и Стравинского. Прозвучат фортепианные сочинения и транскрипции оркестровой музыки.

Органный концертный зал, 11 сентября в 19:00

Открылась выставка «Позапрошлое лето» (0+) пермской художницы Марины Кудриной. Серия работ напомнит зрителям ощущение беспечного, знойного лета. Художница пытается посмотреть на сказку через привычные, житейские атрибуты: заигранные куклы, пустые пластиковые бутылки в жарком мираже, утомлённые солнцем растения и другое.

Частная галерея «Дом Боне», до декабря

фото: пресс-служба Дома Боне

В «Горьковке» можно увидеть фотовыставку «Пермский край» (6+) фотографа-любителя Евгении Бажиной. Она профессионально занимается изучением истории и заведует отделом редких книг библиотеки, любит путешествовать по Пермскому краю с фотокамерой, открывая для себя новые интересные места.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 11 сентября

Фотовыставка Бажиной

Пресс-служба краевой библиотеки им. Горького

В Лобаново пройдёт Духовно-исторический фестиваль им. Александра Невского (0+): сельский престольный праздник с мастеровыми, торговыми, кулинарными и творческими площадками — мастер-шоу «Щи да каша», кулинарный конкурс для семей «Каша из топора», презентация «От зерна до каравая», мастер-классы по заготовке на зиму урожая, интерактивная «бродилка» «Александрова верста», концерт коллективов духовного песнопения «Свет наш, Александре…», концертная программа «В единстве — сила!», душевная площадка «Завалинка», выставки предметов деревенского быта и коллекции народной одежды, соревнования по гиревому спорту «Невская битва», а также выставка сельскохозяйственной техники для уборки зерна «Диковинная улица».

Село Лобаново, территория у храма Александра Невского, 10 сентября с 09:00

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