Алёна Бронникова Компания из Йошкар-Олы ликвидировала лесную свалку в Прикамье только после вынесенного штрафа Территория оказалась замусорена на площади 1,5 га Поделиться Твитнуть

Арендатор участка Рождественского лесничества в Пермском муниципальном округе из Йошкар-Олы засорил территорию твёрдыми бытовыми отходами (ТБО). Несанкционированную свалку обнаружили работники лесничества во время патрулирования территории. По данным краевой службы судебных приставов, её площадь составила 1,5 га.

ООО «Арматура» взяло в аренду участок рядом с Юго-Камским несколько лет назад. Природные богатства использовались компанией в коммерческих целях.

«Юридическое лицо безответственно отнеслось к предписанной законом обязанности по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий на арендуемом лесном участке. На предписания представители организации не реагировали, в связи с чем сначала последовало обращение в суд, а затем — в орган принудительного исполнения», — сообщили в ведомстве.

ООО «Арматура» обязали вывезти ТБО на специально предназначенный для этого полигон, но в установленные сроки участок не был очищен от мусора. С компании взыскали исполнительский сбор 50 тыс. руб., и только после этого арендатор исполнил решение суда в полном объёме.





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