Максим Артамонов Минздрав: состояние 16-летнего мотоциклиста, попавшего в ДТП в Чернушке, крайне тяжёлое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, двое подростков, которые попали в ДТП на мотоцикле в Чернушке, сейчас лежат в больнице. Одни из них в Перми, другой — в Чернушке.

«Пациент 16 лет находится в крайне тяжёлом состоянии, второй пациент 15 лет находится в состоянии средней степени тяжести», — пояснили в ведомстве.

Авария произошла в ночь на 7 сентября. Мотоцикл, за рулём которого находился 16-летний подросток, на большой скорости врезался в иномарку. Вместе с подростком на мотоцикле был его приятель.

После ДТП водителя-подростка отправили на вертолёте санавиации в Пермь, а пассажира отвезли в больницу Чернушки.

В паблике «Чернушка сегодня» ВКонтакте сообщалось, что авария произошла на пересечении улиц Тельмана и Ленина.

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