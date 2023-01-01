Максим Артамонов
Минздрав: состояние 16-летнего мотоциклиста, попавшего в ДТП в Чернушке, крайне тяжёлое
Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, двое подростков, которые попали в ДТП на мотоцикле в Чернушке, сейчас лежат в больнице. Одни из них в Перми, другой — в Чернушке.
«Пациент 16 лет находится в крайне тяжёлом состоянии, второй пациент 15 лет находится в состоянии средней степени тяжести», — пояснили в ведомстве.
Авария произошла в ночь на 7 сентября. Мотоцикл, за рулём которого находился 16-летний подросток, на большой скорости врезался в иномарку. Вместе с подростком на мотоцикле был его приятель.
После ДТП водителя-подростка отправили на вертолёте санавиации в Пермь, а пассажира отвезли в больницу Чернушки.
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