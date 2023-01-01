Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям возглавил мэр Перми Эдуард Соснин Поделиться Твитнуть

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление «О внесении изменений в состав Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям». Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно ему, пост председателя Совета передаётся от Ольги Андриановой, которая после отставки Алексея Дёмкина исполняла обязанности градоначальника, избранному и вступившему в должность мэру Перми Эдуарду Соснину. Отмечается, что постановление вступает в силу с 8 сентября.

Совет был создан весной 2017 года. Его цель — коор­динация деятельности органов МСУ Перми по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, про­филактики межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

В состав Совета включаются представители религиозных организаций, национально-культурных автономий и общественных объединений, эксперты в сфере религиозных и национальных отношений, представители органов госвласти и местного самоуправления.

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