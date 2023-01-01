Прокуратура обнаружила под Пермью незаконно расширенное кладбище Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского района нашла в д. Бахаревка Пермского МО незаконно расширенное кладбище. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Отмечается, что официально погост закрыт.

Новые захоронения производились на землях сельскохозяйственного назначения. Необходимые в таких случаях нормативные документы администрацией Пермского муниципального округа не разрабатывались и не принимались, а информация о санитарно-защитной зоне не была внесена в ЕГРН.

Прокуратура направила в суд заявление на муниципалитет и выиграла дело. Чиновникам запретили проводить новые захоронения за пределами кладбища и обязали разработать и принять правовые документы.

В надзорном ведомстве также пообещали проконтролировать фактическое устранение нарушений.

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