Алёна Бронникова Минздрав Прикамья опроверг данные профсоюзов о снижении зарплат медиков в регионе В текущем году наблюдается рост среднемесячной зарплаты Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Профсоюз работников здравоохранения РФ опубликовал на официальном сайте результаты проведённого исследования в сфере оплаты труда во всех регионах за шесть месяцев 2023 года. В анализе было указано, что в целом зарплаты медицинских работников за первое полугодие по стране выросли на 6,4% по сравнению с АППГ, и средняя составила 60 981 руб. При этом Прикамье оказалось в числе регионов, у которых данный показатель снизился. Так, например, среднемесячный размер оплаты труда младшего медперсонала в Пермском крае уменьшился на 8%. В министерстве здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» данную информацию опровергли.

«Руководителям государственных учреждений здравоохранения Пермского края, подведомственных министерству, поставлена задача по сохранению номинальных значений среднемесячной заработной платы, достигнутой в 2022 году. Итоги достигнутых значений за полугодие 2023 года являются промежуточными и не могут быть приняты для корректного анализа», — ответили в краевом минздраве.

По информации ведомства, в 2023 году наблюдается рост среднемесячной заработной платы по всем категориям персонала в сравнении с АППГ. Врачи в Прикамье стали получать на 10,5% больше, зарплаты среднего и младшего медицинского персонала выросли на 11,1%.

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