Максим Артамонов В Перми будут судить начальника цеха птицефабрики «Пермская» за коммерческий подкуп Он получил 277 тысяч рублей в виде «отката» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника цеха одной из коммерческих организаций. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе, сопряжённом с вымогательством, в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По данным следствия, обвиняемый получил на автопарковке у здания по ул. Уральской в Перми коммерческий подкуп за совершение в связи с занимаемым служебным положением действий в интересах индивидуального предпринимателя, в общей сумме 227 тыс. руб. (10% от оплаченных коммерческой организацией счетов индивидуального предпринимателя) за исполнение условий договора техобслуживания холодильного и технологического оборудования, а также выполнения ремонта.

Как уточняет портал Properm.ru, фигурантом дела стал начальник цеха птицефабрики «Пермская» Анатолий Акименко.

Уголовное дело направлено в суд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.